Meteo agosto, Giuliacci: la data probabile della "rottura dell'estate"

Il caldo intenso durerà almeno fino a Ferragosto. Questo, in sintesi, emerge dalle ultime previsioni del tempo. Ma quando ci sarà la cosiddetta "rottura dell'estate" che un tempo rappresentava una vera e propria cesura nella stagione? Ne parla il colonnello Mario Giuliacci che spiega: "Sia chiaro, prima o poi il caldo finisce sempre e non dobbiamo pensare che in futuro avremo 30 gradi fissi per tutto l'anno. C'è da dire che questa rottura estiva oramai non è più appannaggio della seconda o terza decade di Agosto ma della prima di settembre", afferma il meteorologo.

