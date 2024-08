Meteo, picco del caldo e "notti tropicali": esperti concordi sulle date roventi

06 agosto 2024 a

La nuova ondata di calore, il fenomeno delle "notti tropicali" e il picco delle temperature, probabilmente a Ferragosto. Il meteorologo Claudio Tei spiega cosa ci aspetta in questa prima metà di agosto. Certa la nuova ondata di caldo intenso. In realtà fa già caldo, ma le temperature inizieranno a salire ulteriormente a partire dalla metà della settimana: "Anche tra i 2 e i 4 gradi sopra la media, soprattutto nella parte occidentale dell’Italia, nel Nordovest e sul versante tirrenico. Andrà un po’ meglio al Sud, con uno o 2 gradi in più della media", afferma l'esperto meteo del Consorzio LaMMA intervistato dal Corriere della Sera.

Che valori ci dobbiamo aspettare? "In particolare nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, ma anche nella bassa Val Padana dove si potrà arrivare a 34-35 gradi", spiega aggiunge Daniele Cat Berro, della Società meteorologica italiana" secondo cui durerà una decina di giorni. "A sorprendere quest’anno però è la tenacia, la continuità anche se non ci sono picchi estremi", osserva il meteorologo in riferimento alle "notti tropicali", il fatto che difficilmente le temperature notturne scendono sotto i 20 gradi e non solo in città.