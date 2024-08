Meteo Giuliacci, novità rovente: "Altra ondata di caldo". Quando arriva e quanto durerà

05 agosto 2024 a

a

a

Quando finirà il caldo intenso? E come sarà il tempo da qui a Ferragosto? Sono queste le domanda che tanti italiani in vacanza o in attesa di partire per le ferie ad agosto si pongono. A rispondere agli interrogativi sono gli esperti di MeteoGiuliacci che rivelano come dagli ultimi aggiornamenti emerga la possibilità, molto concreta, di una nuova ondata di calore. Andiamo con ordine. Dopo un abbassamento delle temperature, nelle ultime ore, l’anticiclone africano "è pronto a riprendere lo spazio perso" nel corso della settimana.

Il caldo aumenta ancora: si rinforza l'anticiclone subtropicale, gli effetti

Al netto di qualche temporale a ridosso dei rilievi, dunque, avremo tempo stabile in tutta Italia almeno fino mercoledì 7 agosto. Caldo, ma senza eccessi. È da giovedì 8 agosto, scrive Elena Rava nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, che "le temperature e l’afa aumenteranno, specialmente sulle zone più lontane dalle coste e nelle grandi città". Parliamo di una "nuova ondata di caldo intenso" che "ci accompagnerà a lungo, forse fino alla vigilia di Ferragosto". Per una svolta con l'ingresso di correnti atlantiche più fresche, dunque, potremmo dover aspettare dopo il 15 agosto.