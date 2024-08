Meteo, Giuliacci: "C'è una data". Quando finisce il caldo, la previsione aggiornata

03 agosto 2024 a

Quando finirà il caldo intenso che ancora domina in tante regioni d'Italia, nonostante i temporali delle ultime ore al nord e sull'Adriatico? Le ultime previsioni meteo aggiornale del colonnello Mario Giuliacci forniscono nuove indicazioni sull'ondata di calore che da lunedì 5 agosto tornerà a farsi sentire. Insomma, "finché l'alta pressione africana insisterà sul nostro Paese, non ne vedremo la fine", spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci , ma rivela anche che "le ultime proiezioni confermano che c'è una data per la possibile, duratura, ritirata dell'Anticiclone Nord-africano dall'Italia".

Il giorno da segnare in rosso sul calendario cade poco prima di Ferragosto: "Intorno al 12-13 agosto infatti è possibile l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di portare un affondo più deciso sulla nostra Penisola", spiega Giuliacci che cita gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali meteo. Un cambio di passo di almeno 48 ore in grado di spazzare via il caldo intenso da tutta l'Italia aprendo una fase all'insegna dell'alternanza tra l'Anticiclone delle Azzorre, più mite di quello nordafricano, e le correnti atlantiche foriere di pioggia. Il quadro meteorologico che ci attende nel corso del mese di agosto, tuttavia, si andrà a delineare più precisamente nei prossimi giorni e settimane.