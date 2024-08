Meteo, “situazione insolita”. Dove colpiscono le piogge: Sottocorona svela tutto

03 agosto 2024 a

Il grande caldo continuerà a dominare sul nostro Paese o ci saranno dei cambiamenti? A parlare del meteo è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, che si collega nella puntata odierna di Omnibus mostrando un quadro delle temperature medie sull’Europa e l’Italia: “La situazione delle temperature di oggi evidenzia uno scenario sopra la media di questo giorno dell’anno, ma non di molto. Un qualcosa che si protrarrà per tutta la settimana. Quindi non avremo né grandi impennate di caldo, né improbabili crolli delle temperature. Per tutta la settimana ci sarà una situazione di temperature leggermente al di sopra della media”.

L’esperto passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Guardando al tempo di oggi, sabato 3 agosto, vediamo questa instabilità che prende le zone del centro interne, quindi parliamo dell’Appennino, quello tosco-emiliano e questa è una situazione insolita. Poco arriva al sud, con quantità di pioggia veramente piccolissime. La solita zona centro orientale, soprattutto del nord, che arriva fino a sfiorare le zone di pianura, con fenomeni localmente intensi. Domani, domenica 4 agosto, questa situazione di instabilità al centro scompare, rimane qualcosa fra Abruzzo, Molise, zone interne del Gargano, ma poco. E invece al nord la solita zona che prende tutta la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ma è una zona tutto sommato ristretta, perché poi in pianura anche sulle zone di nord ovest arriva a ben poco. Nella giornata di lunedì 5 agosto comparirebbe qualche pioggia in Sicilia, sennò debolissime quelle sulle zone interne del centro. È una piccola differenza rispetto alle scorse settimane. Invece costante la zona che scende fin quasi la pianura che riguarda soprattutto il nord”.

Infine Sottocorona si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Come era previsto anche ieri diminuzioni in Sardegna su valori un po' più normali, quasi totalmente al di fuori dalla fascia più calda, quella che dà temperature dai 36 gradi eventualmente in su, su tutto il centro. Il sud e la Sicilia rimangono con valori un po' più elevati. La tendenza nelle 24 ore successive è di diminuzioni nella zona che oggi è invece ancora più calda, piccole oscillazioni sulle altre regioni”.