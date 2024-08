Fulmine colpisce i bagnanti, paura in spiaggia ad Alba Adriatica: grave una donna

03 agosto 2024 a

Paura in spiaggia ad Alba Adriatica con una donna ricoverata in gravi condizioni dopo che un fulmine ha colpito un gruppo di bagnanti. I fatti a mezzogiorno di sabato 3 agosto nella località del Teramano, con la spiaggia piena di turisti. Coinvolte almeno tre bagnanti, una di loro è ferita gravemente: è stata caricata dall’elisoccorso per essere trasferita all’ospedale di Teramo.

Il fulmine si è scaricato sulla battigia, dove le tre donne passeggiavano, ma non in acqua dove le conseguenze probabilmente sarebbero state peggiori. La ferita più grave è una 42enne di Sant’Omero (Teramo), trasportata in elicottero a Teramo. Colpite anche una 44enne di Giulianova, (Teramo) ricoverata nel locale nosocomio, ed una 64 enne di nazionalità francese, trasportata a Teramo, ma entrambe fuori pericolo.

"Un fulmine può provocare danni alla salute in forma diretta, se il corpo viene colpito direttamente dalla scarica, oppure indiretta, se viene colpito dalla corrente di ritorno nel terreno. I danni più gravi sono quelli derivanti dalla fulminazione diretta, e in certi casi possono provocare la morte. Se, per esempio, la corrente passa per il cuore può provocare un arresto cardiaco, mentre se attraversa i centri nervosi o respiratori può portare alla morte per arresto respiratorio. Possono causare la morte, o ferite gravi, anche le bruciature conseguenti alla fulminazione", avverte l'Istituto superiore di sanità in un focus sull'argomento. "Danni meno gravi possono essere: paralisi, amnesie e perdita di conoscenza per periodi compresi fra pochi minuti e varie ore. Il bagliore del fulmine (il lampo) può causare poi disturbi alla vista, e l’onda d’urto danni all’udito", spiega l'Iss.