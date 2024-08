Meteo, game over per il caldo. La previsione di Giuliacci: quando finisce l'Anticiclone Africano

03 agosto 2024 a

Sono giorni in cui una perturbazione sta portando sull’Italia un calo delle temperature e un parziale addio al caldo opprimente delle scorse settimane. Ma comunque l’afa non sparirà, soprattutto al Sud, dove si toccheranno anche punte vicine ai 40 gradi. Ed è Mario Giuliacci a tracciare il quadro delle ore a venire e le conseguenti previsioni del tempo: “Dopo questa parziale attenuazione, la calura tornerà ad aumentare già agli inizi della prossima settimana, ci attendono quindi ancora diverse giornate piuttosto ‘faticose’. Eppure, all'orizzonte si intravede la fine di questa lunga e opprimente ondata di calore”.

Quando finisce il caldo di agosto quindi? La risposta è data dal sito meteogiuliacci.it : “È probabile che fra il 13 e il 15 di agosto l'Anticiclone Nord-Africano abbandoni finalmente la nostra Penisola, lasciando spazio a uno schema ‘atlantico’, in cui sul nostro Paese si alterneranno l'Anticiclone delle Azzorre e le piovose correnti provenienti dall'Oceano. Ecco allora che l'insistenza del tempo soleggiato e bollente lascerebbe il posto a una maggior variabilità, con spazio per alcune fasi temporalesche e temperature, sebbene sempre estive, senz'altro più gradevoli”. L’affidabilità di tali modelli, precisa Giuliacci, è però tutta da verificare, visto che si tratta di proiezioni a lungo termine. I prossimi giorni saranno fondamentali per il meteo di agosto.