Meteo, non c'è scampo. Domani e domenica 8 città da bollino rosso: quali sono

Non c'è scampo. Le temperature hanno ripreso a salire in gran parte della penisola italiana e pare che, al momento, l'ipotesi di qualche fresca ventata si allontani di giorno in giorno. Quello in arrivo sarà l'ennesimo fine settimana all’insegna del grande caldo. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, le città da "bollino rosso" (che oggi sono 9) saranno 8 sia domani che domenica. Si tratta di Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Come ricorda il ministero, l’allerta di "livello 3" scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". In lieve calo ma sempre sopra le medie stagionali anche le temperature, specie quelle percepite: domani sono previsti picchi di 38 gradi a Roma e Latina, domenica 38 a Frosinone e ancora a Latina.

Un campo di alta pressione in cedimento sul Mediterraneo con correnti più umide in quota che hanno già portato alla formazione di temporali anche intensi sulle regioni del Nord. Condizioni meteo più asciutte sul resto dell’Italia e clima molto caldo, ma nel weekend qualche temporale raggiungerà anche il Centro-Sud, soprattutto sui settori interni. Temperature in lieve calo su tutta la Penisola ma con valori che si riportano comunque più prossimi alle medie del periodo. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano un nuovo aumento del caldo con un ulteriore rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo.