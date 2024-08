Meteo, “situazione anomala”. Dove piove, Sottocorona colto di sorpresa dalla previsione

02 agosto 2024 a

Che tempo fa nei primi giorni di agosto? A delineare il quadro con le previsioni dei prossimi giorni è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, che resta in parte spiazzato da ciò che mostrano le carte meteorologiche: “Situazione come al solito con le nuvole che passano a nord dell'arco alpino, qualcosa entra e andiamo subito a vedere che cosa entra e che cosa succede nella giornata di oggi e soprattutto in quella di domani, perché è lì che le cose cambiano un po’. Oggi, venerdì 2 agosto, i fenomeni da instabilità sulle zone alpine, in parte la Liguria, qualche debole pioggia arriva in pianura, sia sul Veneto che sull'Emilia soprattutto. Centro e sud forse arriva qualche nuvola. Questa sarebbe una cosa strana, però vediamo la giornata di domani, sabato 3 agosto, perché quella in cui veramente cambia qualcosa, diciamo per poco però cambia. Perché al nord l’instabilità, specie sulla parte centro orientale, è ancora piuttosto forte. È abbastanza forte sulla Liguria, sull'alta Toscana, poi qualche fenomeno moderato fra Emilia e Romagna e poi la Toscana e l’Umbria con fenomeni intensi, siamo sull’Appennino, quindi siamo sulle zone interne. Qualcosa si affaccia anche al centro sud proprio sulle zone interne, ma molto poco. Diciamo la cosa anomala rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi è questa delle zone del centro”.

L’esperto meteo prosegue così le sue previsioni del tempo: “Si arriva infine alla giornata di domenica 4 agosto in cui questa instabilità del centro si perde, rimane qualcosa su Abruzzo, Molise e zone interne del Gargano, ma lì ma veramente è molto poco. Resta una discreta situazione, ma questa è quella classica e normale, a prendere le zone alpine centrali e orientali”. Si passa poi alla situazione dei venti previsti per la giornata di oggi: “Sono debolissimi per non dire quasi assenti, c’è appena questo vento da sud sullo stretto di Sicilia e da ovest sullo Ionio. In questa situazione prevale il regime di brezza lungo le coste, vale a dire durante il giorno, da metà mattina fino a metà pomeriggio, il vento viene dal mare verso la terra, durante la notte in senso inverso”.

Sottocorona conclude il suo focus con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Come ci si attendeva questa tendenza all'attenuazione dei picchi, dei valori più elevati, si è estesa a gran parte del centro. Sulle zone centrali, a volte anche sulle zone dell’Appennino, ci sono zone da 36 gradi. Rimangono molto elevate sulle isole maggiori, in parte fra Puglia e Basilicata, ma sulle zone del centro i valori elevati diventano strani, diventano anomali. La tendenza nelle prossime 24 ore dice che sul versante adriatico ulteriore diminuzioni, stazionarie sulle zone tirreniche, diminuzioni abbastanza sensibili in Sardegna, dove i valori ancora oggi sono piuttosto elevati. Stazionarie o in leggero aumento al sud, soprattutto in Calabria, al nord mediamente le temperature tendono a scendere”.