Meteo, Sottocorona spiazza: "C'è un cambiamento". Quando torna la pioggia

01 agosto 2024

Nessuna speranza. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni meteo e anticipato che non dobbiamo aspettarci (almeno per la giornata di oggi) nuvole e, magari, nuove piogge per la giornata di oggi. "Se ci sono, sono poche e non portatrici di pioggia. Al Sud e al Centro non succede niente. Al Nord, invece, sono confermate le consuete precipitazioni del pomeriggio. Possono essere rovesci, possono essere temporali e arrivano fino in pianura", ha spiegato meglio l'esperto. Il motivo? "Al di là delle Alpi passa una zona di maltempo", ha specificato.

Quando torna la pioggia e che agosto sarà? La data del "break temporalesco"

Domani l'instabilità non mollerà la presa e, anzi, si estenderà. Soprattutto alla parte occidentale del Nord. "Qualche fenomeno localmente intenso sull'Emilia e sulla Romagna. Sulle altre regioni compare qualche nuvola, ma non cambia niente", ha continuato il meteorologo, pessimista per la mancanza di piogge e per la siccità. Sabato, però, "c'è un cambiamento", ha avvisato Sottocorona. A Nord si registreranno i "consueti fenomeni più attivi nel pomeriggio". Le piogge deboli, però, prenderanno anche "la Toscana, l'Umbria, le Marche e le zone interne tra Lazio, Abruzzo e Molise. Qualcosa anche tra Basilicata e Puglia". Cosa aspettarsi? "Un tempo diverso e meno caldo", ha concluso.