Meteo, Giuliacci svela tutto sul tempo di agosto: domina il caldo. La previsione

Il grande caldo (anche se non eccezionale), le piogge quasi inesistenti e l’alta pressione hanno dominato durante il mese di luglio. Ma che tempo farà ad agosto? A dare una risposta al quesito è Mario Giuliacci, che fa una sua previsione sul mese preferito per le vacanze dagli italiani: “Le proiezioni lasciano intravedere un mese di agosto che potrebbe regalare non poche sorprese. A dominare il panorama meteo molto probabilmente sarà ancora l'alta pressione, più nella forma dell'Anticiclone Nord-Africano che dell'Anticiclone delle Azzorre, quindi un altro mese decisamente caldo, in cui la calura potrebbe risultare intensa e insistente anche al Nord, senza significative differenze con il Centro-Sud, mentre tra le regioni più bollenti dovrebbero spiccare Puglia, Calabria e Sicilia”.

Quando torna la pioggia e che agosto sarà? La data del "break temporalesco"

“Insomma – si legge ancora sul sito meteogiuliacci.it - alta pressione insistente in tutta Italia, con le perturbazioni che in questo caso farebbero fatica anche al Nord. Questo significa che molto probabilmente il mese di agosto ci regalerà pochissime piogge, e sarà relativamente siccitoso da nord a sud in tutto il Paese”. Il colonnello specifica pure che c’è il rischio di assistere ad eventi estremi, con magari temporali di forte intensità dopo l’accumulo di tanta energia dovuta al caldo incessante.