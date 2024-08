MeteoGiuliacci, novità sul Ferragosto: "Non previsto da alcun modello", che succede

01 agosto 2024 a

È iniziato agosto, il mese prediletto dagli italiani per ferie, viaggi e vacanze. Cosa ci aspetta dalpunto di vista del meteo? A fornire previsioni ei tendenze con un focus dedicato al Ferragosto sono gli esperti di MeteoGiuliacci , la prima decade di agosto sarà molto calda e senza nuvole, anche se sarà meno rovente della fine di luglio. A partire dall'11 agosto, spiega il sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, è possibile l'arrivo di aria più fresca e qualche temporale a ridosso delle Alpi e sulla Pianura Padana. "Nulla di break vero e proprio, men che meno di rottura definitiva dell'estate", chiariscono tuttavia gli esperti.

In base ai primi elemento in possesso degli esperti, l'alta pressione potrebbe resistere anche oltre il 15 agosto, "con la possibilità di sole e temperature elevate su tutto lo Stivale, ma anche di infiltrazioni umide dalle regioni Oltralpe", si legge sul sito. Ma difficile che si verifichi una vera perturbazione, "non prevista da alcun modello" anche se siamo ancora lontani dall'orizzonte minimo per una previsione certa del tempo a 15 giorni.