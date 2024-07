Vaticano, Papa Bergoglio promuove il grande accusatore di Viganò: sarà arcivescovo

30 luglio 2024 a

a

a

Papa Francesco promuove il grande accusatore di Carlo Maria Viganò, il monsignore scomunicato dopo la condanna per scisma inflittagli dall'ex Sant'Uffizio. Jorge Mario Bergoglio, infatti, ha nominato "arcivescovo eletto" monsignor John Kennedy, attualmente Segretario della Sezione Disciplinare del Dicastero per la dottrina della fede. C'è la sua firma in calce al procedimento in seno all'ex Sant'Uffizio contro il vescovo "ribelle" Viganò, promotore di una visione tradizionalista e fortemente conservatrice in contrasto con quella del Pontefice che ha attaccato duramente per anni.

Viganò chiama alla "rivolta", il video anti-Bergoglio: "Fate altari in piazza"

L'arcivescovo di Dublino Dermot Farrell ha rivelato ai media del servizio pubblico irlandese che questa nomina è un segno di "apprezzamento personale" del Pontefice per il lavoro di Kennedy. L'arcivescovo eletto avrà come sede titolare quella di Ossero, un'antica diocesi della Croazia che ha cessato di operare nel Diciannovesimo secolo.

Intanto Viganò continua la sua attività "parallela" dopo la scomunica come scismatico. L'ultima operazione è una lettera aperta a tutti i cristiani affinché boicottino le Olimpiadi di Parigi in seguito alle polemiche sulla cerimonia d'apertura, mentre continua a celebrare messa nel suo eremo di Viterbo.