Olimpiadi, "dov'è Papa Francesco?". Viganò e la bordata sull'Ultima cena

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha scatenato un aspro dibattito a livello globale. La citazione dell'Ultima cena d Leonardo da Vinci in versione dj set queer con drag queen al posto degli apostoli ha fatto indignare molti osservatori. Non poteva mancare un gesto, in questa direzione, del vescovo ribelle Carlo Maria Viganò, il monsignore scomunicato dal Vaticano dopo la condanna per scisma in seguito alla lunga battaglia contro Papa Francesco.

Viganò ha rilanciato un tweet del generale Mike Flynn molto in voga tra i cattolici conservatori americani, molti dei quali - contrari alla visione della Chiesa di Jorge Mario Bergoglio - vedono nel vescovo una sorta di baluardo tradizionalista. Il militare, già consigliere per la sicurezza di Donald Trump che lo defenestrò dopo appena un mese per divergenze di opinioni, ha scritto: "I globalisti di sinistra ci prendono in giro e poi distruggono tutto ciò che è buono e decente. Dov'è il Pontefice che condanna questa malattia della società? Non c'è nulla di normale in questa cerimonia e non è salutare per nessuno, tranne che per gli abusatori di bambini e per coloro che normalizzano questo tipo di cerimonia", è l'attacco al vetriolo di Flynn che rilancia il video della scena incriminata.

Un segnale che segue quelli delle scorse settimane, dalle messe celebrate nel suo eremo di Viterbo al video messaggio per i conservatori americani alla lettera aperta al cardinale Matteo Maria Zuppi presidente dela Cei. Insomma, Viganò non molla la sua battaglia contro il Vaticano.