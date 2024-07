Locorotondo, "l'hanno trovato": la gioia del papà del bambino sparito da casa

30 luglio 2024 a

a

a

Dopo nove di ansia è stato ritrovato il piccolo Domenico Gallo, il bambino di due anni scomparso in contrada Serralta a Locorotondo, in provincia di Bari. Il bambino si era allontanato dal cortile di casa e dopo lunghe ricerche è stato trovato a quattro chilometri di distanza dalla sua abitazione.

Un sollievo enorme per la famiglia. Il padre è stato raggiunto dalle telecamere del Tg 4 pochi istanti dopo aver appreso la bella notizia. Ha spiegato che il figlio si era allontanato per quattro chilometri, una distanza enorme per la sua età, e ha ringraziato i suoi concittadini che dopo l'allarme si sono adoperati nelle ricerche del piccolo.

Il piccolo è stato ritrovato illeso in una strada in direzione Laureto, nei pressi di una serigrafia. Le ricerche del bambino, 2 anni, sono durate dalle 11 di questa mattina, quando la mamma si era accorta che il piccolo, che giocava all’esterno dell’abitazione di famiglia, non c’era più. Le forze dell’ordine hanno setacciato la zona e si sono levati in volo droni e gli elicotteri della Marina Militare. In campo anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai cittadini di Locorotondo.