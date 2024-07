Prezzi benzina, niente impennata estiva dei costi. Continuano i cali delle medie

29 luglio 2024 a

Scendono le quotazioni internazionali dei raffinati e continuano a scendere i prezzi sulla rete carburanti italiana con Eni che nel fine settimana ha tagliato di 2 centesimi i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Prosegue pertanto il calo delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 28 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,851 euro/litro (1,857 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,839 e 1,871 euro/litro (no logo 1,844). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,733 euro/litro (rispetto a 1,740), con i diversi marchi tra 1,720 e 1,755 euro/litro (no logo 1,725). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,996 euro/litro (2,003 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,929 e 2,077 euro/litro (no logo 1,903). La media del diesel servito è 1,879 euro/litro (contro 1,886), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,813 e 1,962 euro/litro (no logo 1,785). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,720 e 0,742 euro/litro (no logo 0,706). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,316 a 1,390 euro/kg (no logo 1,321).