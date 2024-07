Meteo, Sottocorona: "Forte instabilità". Dove si spezza l'ondata di caldo

29 luglio 2024 a

a

a

Arriveranno i temporali a spezzare la cortina di caldo e afa che avvolge l'Italia? In base alle ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona per il Tg La7 sono poche le nuvole in transito sul nord del Paese e sono escluse precipitazioni. Non solo nella prima parte della giornata di lunedì 29 luglio, ma anche nel pomeriggio che "è il momento in cui, se deve succedere succede qualcosa, succede". Martedì 30 luglio le nubi prendono corpo sull'arco alpino e portano "fenomeni di instabilità", spiega il meteorologo. Precipitazioni "anche di una certa consistenza e localmente anche forti", tutte concentrate sulle zone alpine. Solo in Trentino Alto Adige sono possibili piogge anche a quote più basse. Per il resto del Paese, sole e caldo. Mercoledì 31 luglio si ripete la stessa configurazione: fenomeni intensi sulle Alpi soprattutto nelle zone occidentali e centrali in virtù di una zona di aria instabile che si attiva nel pomeriggio.

"Niente di buono" nelle previsioni. Mazzata sul mese di agosto

Dicevamo del caldo che al netto dell’instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi alpini domina al centro e al sud. Le temperature minime al mattino "si mantengono alte perché scendendo da valori massimi piuttosto elevati non riescono ad abbassarsi troppo", spiega Sottocorona. Caldi ovunque i mari, anche nei bacini più settentrionali.