MeteoGiuliacci, "niente di buono" nelle previsioni: mazzata sul mese di agosto

Quando finirà il caldo intenso e afoso che domina in Italia? Le ultime previsioni meteo "non promettono nulla di buono", spiega Davide Santini, esperto del sito MeteoGiuliacci , che ricorda come a luglio l'estate 2024 ha subito una vera a propria svolta che ci fa ripiombare nelle stagioni roventi degli anni Duemila. Questo perché l’anticiclone delle Azzorre da tempo non è più il protagonista dei mesi estivi, sostituito dal "collega" nordafricano.

Ore roventi e poi "temporali di calore": quali saranno le regioni colpite

Ma cosa ci aspetta, nel dettaglio, per i prossimi dieci giorni? Tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto, si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, "è possibile un leggero calo dei geopotenziali in quota". In altre parole, potremmo avere temporali a ridosso dei rilievi e in val Padana. Ma si tratta di fenomeni locali che non intaccheranno la calura nel resto d'Italia. Insomma, per l'esperto "non si vedono condizioni di un cambiamento radicale" almeno per i prossimi dieci giorni, e forse fino a ridosso di Ferragosto. Insomma, una lunga estate calda.