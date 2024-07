Olimpiadi, Salvini: "Insultati miliardi di cristiani". Cosa è andato in onda

27 luglio 2024 a

Non solo la pioggia che ha rovinato i piani degli organizzatori e bagnato tra gli altri il presidente Sergio Mattarella (mentre Emmanuel Macron era all'asciutto), la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 fa discutere anche per contenuti e toni. Non usa mezzi termini il vicepremier Matteo Salvini che ha postato sui social l'immagine di un momento della cerimonia che, invece di andare in scena allo stadio come di cosnueto, si è svolta all'aperto, lungo la Senna. "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi", è l'attacco del ministro e leader della Lega sull’inaugurazione dei Giochi olimpici di ieri. Salvini ha mostrato una foto che paragona il dj set dell’inaugurazione e con l’Ultima cena di Leonardo da Vinci, a cui la performance sembra ispirarsi.

Il riferimento è al momento dell'inaugurazione in cui su un tavolo che ricorda quello del cenacolo personaggi variopinti danzano e festeggiano, scene che hanno fatto indignare molti utenti dei social e osservatori. "La sinistra non oserebbe tentare in Francia di far arrabbiare l’Islam" ma "si fa apertamente beffe dell'Ultima Cena con una parodia malata di drag queen alle Olimpiadi", si legge in no dei post più condivisi su X.