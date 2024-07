Campi Flegrei, una nuova scossa spaventa tutta Napoli. Disagi per i treni

26 luglio 2024 a

a

a

Cresce lo spavento nell'area dei Campi Flegrei, dove alle ore 13,46 una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha fatto tremare nuovamente la terra. Nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni è pervenuta alle sale operative dei Vigili del fuoco, ma sono in atto i controlli per verificare le conseguenze dell'evento sismico. La scossa, il cui epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli dall’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, si è verificata nell’ambito di uno sciame sismico in corso nella zona.

Video su questo argomento Campi Flegrei, flop dell'esercitazione per il terremoto: in quanti si presentano

"In seguito ad una scossa di magnitudo 4.0 registrata alle ore 13.46 nei Campi Flegrei, per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti, EAV è obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea". Lo comunica, in un avviso sul suo sito, l’Ente Autonomo Volturno. La scossa è stata avvertita in tutta la città di Napoli e anche dai bagnanti che affollavano, in una mattinata di caldo torrido, la spiaggia di Miliscola, a Bacoli. Lo raccontano alcuni cittadini sui social. "Ballava tutto", "Al Vomero l'abbiamo sentita distintamente", scrivono.