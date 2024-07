Campi Flegrei, paura per la frana a Monte di Procida ma "nessuna connessione"

12 luglio 2024 a

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove nel primo pomeriggio di ieri un costone di roccia è franato nella zona di Miliscola, a poca distanza da Bacoli. Una nuvola di fumo ha invaso la spiaggia adiacente provocando l’apprensione dei tanti bagnanti presenti. Un altro episodio, questo, che non fa dormire sonni tranquilli agli abitanti dei Campi Flegrei, interessati in questi mesi dall’intensificarsi delle scosse di terremoto legate al bradisismo. Il legame tra i due fenomeni era stato ipotizzato perché in mattinata, poco prima della frana, era stato registrato un evento di magnitudo 2.6 con epicentro nella contrada Pisciarelli, nella zona di Agnano al confine tra i comuni di Pozzuoli e Napoli.

"Scientificamente mi è stato riferito che c’è l’assenza di connessione tra la scossa bradisismica e la frana del costone roccioso a Monte di Procida. Ho ritenuto di convocare nell’immediatezza il Centro Coordinamento Soccorsi anche perché lì ci sono più soggetti istituzionali coinvolti e bisognava garantire la sicurezza e soprattutto la tutela della pubblica e privata incolumità. Abbiamo anche disposto misure particolari, credo andremo avanti su questo terreno", ha detto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, parlando, con i giornalisti a margine della presentazione della Casa del Made in Italy, all’indomani della frana di Monte di Procida.

"Le misure messe in campo - ha spiegato il prefetto - riguardano i sindaci di Monte di Procida e Bacoli da un lato, Capitaneria di Porto e forze di polizia dall’altro per tutto ciò che può accadere in mare. Non dimentichiamo che quello specchio d’acqua è interdetto, noi dobbiamo fare in modo che venga garantita questa interdizione", ha affermato Di Bari, che non ha escluso l’ipotesi di altre chiusure sul litorale flegreo: "Si stanno facendo alcune attività, all’esito di queste attività saranno verificate dalle autorità marittime i provvedimenti più adeguati".