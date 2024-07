Alessia Pifferi, trovato in casa senza vita l'ex marito. Ipotesi malore ma si indaga

26 luglio 2024 a

È stato trovato morto in casa, lo scorso 6 luglio, Francesco Miranda, ex marito di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi. L’ipotesi è quella di un malore. Tuttavia, sulla morte del 55enne, che due giorni prima era stato sottoposto a gastroscopia, indaga la Procura. È stato infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto dovuto per disporre l'autopsia, già effettuata, ed eseguire gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

Stando al racconto della sorella dell'uomo, il precedente 4 luglio l'uomo era stato all’ospedale di Melegnano per una gastroscopia resa necessaria da alcuni dolori addominali. Un aspetto che ha portato la procura ad aprire un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti per valutare un eventuale correlazione tra la visita e il decesso. È stata eseguita l’autopsia, su disposizione della pm Marina Petruzzella, al quale è stato assegnato di coordinare gli accertamenti.