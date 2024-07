Tempesta solare e black out, cosa ci aspetta? La data da segnare sul calendario

25 luglio 2024 a

a

a

La NASA ha messo in guardia. Una tempesta solare potrebbe presto avere effetti significativi sulla Terra. Il Solar Dynamics Observatory (SDO), domenica scorsa, ha ripreso un'eruzione di plasma scuro sulla superficie del Sole. In altre parole, una tempesta solare che potrebbe provocare un vero e proprio pasticcio magnetico sul nostro pianeta e scatenare una serie di black out diffusi. Un'altra agenzia Usa, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lunedì ha confermato, avvertendo in un comunicato che questa emissione di plasma scuro potrebbe portare a "fluttuazioni della rete elettrica". Ma che vuol dire? Che cosa dobbiamo aspettarci?

L'eruzione di plasma scuro sulla superficie del Sole è un fenomeno noto come "brillamento solare freddo". Di cosa si tratta? Stando a quanto riporta il Quotidiano Nazionale, si ha a che fare con un' "esplosione di plasma più freddo della media, che viene espulsi dalla superficie del Sole". Questi fenomeni possono rilasciare una grande quantità di radiazioni elettromagnetiche, influenzando l'atmosfera terrestre e creando disturbi nelle comunicazioni ad alta frequenza (HF) e nei sistemi di navigazione GPS", si legge. Secondo la NOAA, c'è una probabilità del 60% che si verifichino brillamenti solari di medio livello (classe M) entro le prossime 24 ore e una probabilità del 15% di un brillamento di classe X, ancora più estremo.

Il che vuol dire, in termini concreti, che i sistemi di comunicazione satellitare, le reti GPS e le trasmissioni televisive e radiofoniche potrebbero essere seriamente compromessi. L'impatto delle radiazioni è atteso entro venerdì, ma l'avviso di tempesta geomagnetica non esclude che il fenomeno possa protrarsi fino alla giornata di sabato. Gli esperti anticipano di prepararsi a possibili interruzioni nelle comunicazioni e nei servizi elettrici. Il consiglio è quello di rimanere aggiornati per essere pronti e per provare ad affrontare e minimizzare gli effetti di questa tempesta solare sulla nostra vita.