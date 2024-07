Parigi 2024, città blindata e massima allerta: il dispositivo di sicurezza è senza precedenti

25 luglio 2024 a

Dispositivo di sicurezza senza precedenti nella capitale francese, già blindata alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici di Parigi 2024, mentre arrivano potenziali minacce di attentati durante l’atteso evento sportivo. Il livello di allerta è quindi altissimo per il rischio di atto terroristico di matrice islamista dopo l’avviso trasmesso a Parigi da Israele, un video minaccia attribuito a Hamas, poi decretato falso, e l’arresto di sette persone in Belgio sospettate di preparare un attacco. Con oltre 326 mila spettatori previsti - di cui 230 mila alla cerimonia di lancio - 160 capi di Stato e di governo, 10.300 atleti, il primo grande evento di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, organizzato sulla Senna domani alle 18.30, comporta una serie di rischi. Per anticipare ogni scenario emergenziale, a garanzia della sicurezza della cerimonia faraonica saranno mobilitati 45 mila agenti di polizia e gendarmi, oltre all’esercito e ai suoi 18 mila soldati. A questi si aggiungono 2 mila agenti di sicurezza privata, mille agenti di polizia di Parigi, 2.500 poliziotti e gendarmi stranieri di 40 Paesi diversi, tra cui Inghilterra, Spagna, Brasile e Corea del Sud. Già dalle 10 di domani numerose strade della capitale saranno chiuse al traffico, rendendo molto complicati, per non dire impossibili, gli spostamenti dei parigini, di cui molti sono giù ‘scappati’.

Tutte le stazioni della metropolitana vicine alla Senna saranno chiuse e molte linee di autobus sono deviate, quindi non sarà facile spostarsi nemmeno con i trasporti pubblici. Diverse stazioni sono già state chiuse per alcuni giorni o addirittura per settimane, come la fermata Concorde, dove nella piazza antistante si svolgeranno eventi di BMX, breaking e skateboard. Domani la circolazione di numerose linee della rete del ‘Metro’ di Parigi sarà fortemente impattata e diverse stazioni saranno chiuse già dalla mattina e per l’intera giornata, in particolare le numero 6, 8, 9, 10, 12, 13, T2, T3; un blocco che riguarderà soprattutto il quartiere degli Champs-Èlysèes e tutte le stazioni vicine alle rive della Senna, oltre a quella di Porte de Versailles. Il complesso e ingente dispositivo di sicurezza comporta, oltre a quella terrestre, una dimensione aerea e fluviale, lungo la Senna, scenografia della cerimonia di domani. Dalle 18.30 di domani fino a mezzanotte, lo spazio aereo nel raggio di 150 km da Parigi sarà completamente chiuso fino a mezzanotte; pertanto, nessun aereo potrà decollare o atterrare negli aeroporti della regione di Parigi (Orly, Roissy, Le Bourget) e nemmeno a Beauvais. Tutti i voli previsti per questa fascia oraria sono stati cancellati e nessun aereo sarà autorizzato a sorvolare questa zona di 150 km. Questo perimetro è stato stabilito dalle autorità in modo da lasciare un margine di dieci minuti per intervenire se un velivolo sospetto venisse rilevato.

Per contrastare le minacce dei droni, saranno dispiegati cannoni Jammer con una portata di diversi chilometri, in grado di intercettare tutti gli oggetti volanti non identificati. Per giunta degli elicotteri militari sorvoleranno permanentemente Parigi prima e durante la cerimonia per monitorare le aree potenzialmente ad alto rischio. Sulla Senna saranno mobilitate 86 imbarcazioni per garantire la sicurezza, oltre alle 94 che trasportano gli atleti. Sommozzatori e squadre cinofile controlleranno ogni imbarcazione prima della cerimonia. L’esercito ha anche installato dei sonar in acqua per rilevare eventuali oggetti non identificati o intrusioni. Lungo la Senna, bracci anti-intrusione dotati di reti subacquee impediranno qualsiasi accesso non autorizzato all’acqua. Un imponente protocollo di sicurezza per far filare tutto liscio.