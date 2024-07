Estate, come evitare i furti negli appartamenti: tutti i consigli della Polizia

21 luglio 2024 a

È di oggi la notizia dei 4 topi di appartamento arrestati a Roma dai poliziotti della Questura. Tra loro «il chiavaro dei georgiani», che fabbricava chiavi in grado di aprire le serrature più moderne e sofisticate. Ma cosa si può fare, allora, per andare in vacanza senza temere il rientro guastato dai ladri? «Naturalmente dipende sempre dal tipo di ladri che hanno preso di mira l’appartamento - spiega all’Adnkronos il vicequestore della Polizia di Stato, Fabio Amore -. Ci sono quelli che agiscono in modo casuale, facilitati da una serratura aggredibile, quelli che studiano il colpo in funzione della zona, immaginando già di poter trovare oro e preziosi e per questo attrezzati con strumenti all’avanguardia. Per esempio, in una recente operazione a Ponte Milvio, è emerso come i topi d’appartamento individuassero le abitazioni che potevano essere oggetto di furto, ad esempio mettendo della colla o un pezzetto di carta negli stipiti della porta per capire se fosse abitata o meno. Segni di cui magari il proprietario nemmeno si accorge, messi in un punto non visibile».

Ed è qui che, più degli accorgimenti tecnologici, funziona il vecchio metodo dell’amico che passa a controllare casa. «Sicuramente può essere utile affidare la propria abitazione a una persona di fiducia che entri di tanto in tanto, che passi a svuotare la cassetta della posta, che accenda le luci e srotoli lo zerbino - continua il vicequestore -. Ma è bene anche individuare i punti deboli dell’abitazione prima di andare in vacanza, magari provvedendo a illuminare le aree più buie o istallando punti luce a tempo. E poi gli strumenti di difesa passiva, inferriate, porte blindate e sistemi di allarme adeguati».

Vale la pena ricordare anche un piccolo vademecum, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, per rendere più difficile il lavoro ai ladri. «Non pubblicare sui Social network i tuoi programmi di viaggio, evita di far accumulare posta e pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo ad un amico di ritirarla, installa, se possibile, un dispositivo automatico che accenda per qualche ora al giorno le luci, la radio, la televisione - si legge -. Non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti; se hai oggetti di valore che devi lasciare in casa fotografali, in caso di furto ne faciliterai la ricerca. Un ultimo consiglio: se rientrando trovi la porta di casa accostata, non entrare, potrebbero esserci i ladri. Nel dubbio, chiama sempre il 112, numero unico d’emergenza europeo».