Meteo, allarme caldo e bollino rosso in 12 città. E mercoledì la situazione peggiora

Inizio di settimana ‘hot’ per l’Italia. Oggi e domani, 15 e 16 luglio, l’allerta sarà massima in 12 città, contrassegnate dal bollino rosso (livello 3, il massimo) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì 17 luglio le città ‘in rosso’ passeranno a 13. Dei 27 capoluoghi monitorati dal ministero, oggi e domani saranno da bollino rosso Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Si aggiungerà Palermo mercoledì, il giorno più caldo di questa prima metà di settimana. Il livello 3 di allerta, ricorda il ministero della Salute, indica «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche». Queste fasce, più fragili, sono invece quelle interessate dal livello di allerta 2, il bollino arancione, che contrassegna Palermo oggi e domani, Torino domani, Bolzano domani e mercoledì, Bari mercoledì.

L’Italia si prepara quindi a una nuova ondata di caldo. La terza settimana di luglio appena iniziata, non vede infatti sostanziali variazioni rispetto all’evoluzione meteo dell’ultima settimana. Dopo le infiltrazioni fresche del weekend, in particolare per le regioni del Nord, il promontorio africano tornerà a spingere sul Mediterraneo centrale con l’aria molto calda che dal nord Africa affluirà sull’Italia. Ci si attendono dunque condizioni meteo per lo più stabili nei prossimi giorni salvo qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e, molto localmente, sui rilievi dell’Appennino. Le temperature saranno al di sopra delle medie anche di 6-8 gradi con valori massimi compresi tra +35 e +40 gradi su buona parte della Penisola, localmente oltre sulle zone interne del Centro-Sud. Secondo il Centro Meteo Italiano almeno fino al weekend non ci saranno cambi di rotta, forse giusto un lieve calo termico entro il fine settimana.