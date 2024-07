Covid, la sinistra vuole far fallire la Commissione d'inchiesta

Luigi Frasca 15 luglio 2024 a

Sono passati quasi cinque mesi da quando è stata approvata, ma la Commissione bicamerale d’inchiesta sulla pandemia di Covid-19 non ha ancora iniziato i suoi lavori a causa dell’ostruzionismo dei partiti all’opposizione. Solo Italia Viva ha indicato ai presidenti di Camera e Senato i propri parlamentari da nominare come commissari. Nel frattempo il 9 luglio i capigruppo al Senato del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del gruppo Misto, di cui fanno parte Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, hanno presentato un disegno di legge per modificare gli obiettivi della commissione d’inchiesta.

Commissione Covid, il boicotaggio della sinistra per "salvare" Speranza

La proposta di legge per istituire la commissione d’inchiesta sulla Covid-19 è stata approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 14 febbraio. Il testo contiene gli obiettivi della commissione ed è frutto dell’unione di tre proposte di FdI, della Lega e di Iv, ed è stato approvato coni voti favorevoli dei partiti di maggioranza e del partito di Matteo Renzi. Hanno votato contro il PD, il M5S, AVS e Azione. La Commissione d’inchiesta sulla pandemia dovrà valutare l’efficacia delle misure adottate dal governo e dal comitato di esperti per la gestione della pandemia, istituito a febbraio 2020 dal secondo governo Conte. La commissione dovrà valutare la legittimità dello stato di emergenza introdotto per la pandemia, indagare sull’acquisto di dispositivi di protezione individuale.