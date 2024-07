Scuola, insegnanti e genitori "promuovono" lo stop ai cellulari in classe di Valditara

12 luglio 2024 a

a

a

La maggioranza degli insegnanti e dei genitori sembra vedere di buon occhio la stretta sull'uso dei cellulari in classe. L'80% dei 1.100 insegnanti, presidi e genitori che hanno partecipato a una rilevazione effettuata dal sito Tecnica della Scuola apprezza lo stop all’utilizzo degli smartphone dal prossimo 1° settembre in tutte le classi dalla scuola dell’infanzia alla fine della secondaria di primo grado, comunicato in queste ore con una circolare ministeriale a firma del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Stop totale ai cellulari in classe e ritorno del diario: la svolta di Valditara

Il provvedimento dispone “il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato“. Insomma, niente cellulare in classe fino alle medie, anche per scopi didattici. "Secondo un’indagine della Tecnica della Scuola, a cui hanno partecipato 1.100 lettori, per i due terzi insegnanti , gli addetti ai lavori si dicono in gran parte d’accordo col divieto: in media, circa l‘80% di loro concorda con la misura adottata dal ministro Giuseppe Valditara dovuta alla sempre più forte dipendenza delle nuove generazioni con il cosiddetto telefonino", si legge in una nota. Dalla rilevazione sono anche emerse delle osservazioni di alcuni addetti ai lavori, per i quali l’imposizione di un divieto dall’alto potrebbe andare in conflitto con l’autonomia degli istituti, in particolare con le scuole che hanno condotto programmi didattici basati proprio sull’utilizzo attivo e formativo dei telefoni cellulari. Tuttavia l'80 percento dei partecipanti ha promosso a pieni voti la misura.