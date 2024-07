Scuola, stop totale ai cellulari in classe fino alle medie e ritorno del diario: la svolta di Valditara

10 luglio 2024 a

Stop ai cellulari in classe fino alle scuole medie, anche se a scopo didattico. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Roma al convegno "La scuola artificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica" ha annunciato di aver dato il via libera al provvedimento, insieme al ritorno al diario cartaceo per i compiti a casa. "Ho firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l’utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo, anche didattico, perché non credo che si faccia buona didattica con un cellulare fino alle scuole medie", ha spiegato il ministro.

L'esponente del governo di Giorgia Meloni ha precisato che "questo ovviamente non significa l’uso del tablet o del computer che devono essere utilizzati sotto la guida del docente". La precedente circolare del 2022 che vietava l’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici faceva eccezione per i casi in cui venga autorizzato dal docente, "in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative".

Valditara ha annunciato anche un ritorno al diario cartaceo per segnare i compiti a casa, che si affiancherà agli strumenti digitali già in uso. "Fermo restando che i genitori continueranno a essere avvisati con il registro elettronico, ho disposto che per il prossimo anno scolastico e per gli anni successivi ritorni il diario di una volta dove il bambino segna a penna che cosa deve fare e i compiti a casa". "Il genitore potrà controllare se il figlio non gli fa vedere il diario, ma noi dobbiamo riabituare i nostri ragazzi a scrivere, al rapporto con la penna e con la carta", ha concluso Valditara.