Meteo, il caldo ha la data di scadenza? Giuliacci spiazza tutti, colpo di scena rovente

L'ondata di caldo intenso che si è allungata su buona parte dell'Italia grazie alla spinta dell'anticiclone africano ha già una "data di scadenza". Ma attenzione, c'è un colpo di scena: non sarà breve. A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze per il proseguo del mese di luglio è il colonnello Mario Giuliacci che dalla redazione del sito MeteoGiuliacci spiega come si evolveranno le temperature in base ai più recenti modelli previsionali. Ebbene, nei prossimi giorni il caldo afoso e intenso è "destinato ad aumentare", con il culmine che sarà raggiunto al Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio. Avremo temperature oltre i 30 gradi e picchi oltre i 40 gradi nelle regioni più meridionali. Al nord il caldo verrà spezzato da qualche temporale.

La domanda che interessa i tanti italiani in ferie ma anche chi è rimasto in città è: quanto durerà il caldo? Secondo gli ultimi aggiornamenti citati dal sito l'ondata proseguirà "per tutta la prossima settimana" con forte caldo al Centro-Sud e Isole e afa al Nord a causa degli alti tassi di umidità. Non solo. L'alta pressione africana dovrebbe stazionare sul nostro Paese almeno fino al 25-26 luglio, ma non è escluso che possa protrarsi anche nei giorni successivi.