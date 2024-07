Prezzi carburanti, via ai ritocchi all'insù: quanto costano benzina e diesel

04 luglio 2024 a

Gli ultimi dati confermano il solito trend estivo. Con l'arrivo della buona stagione e l'inizio delle vacanze, i prezzi dei carburanti riprendono a gonfiarsi. Notizia, questa, non ottima per le tasche degli italiani che hanno programmato le ferie e deciso di muoversi in macchina. Recependo i rincari degli ultimi giorni, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa salgono e nuovi ritocchi all’insù arrivano oggi da parte degli operatori. A muoversi sono IP (+1 centesimo sui prezzi raccomandati di benzina, diesel e Gpl) e Tamoil (+2 cent su benzina e diesel e +1 sul Gpl). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in discesa soprattutto sul diesel dopo i rialzi delle precedenti sedute.

La risalita dei prezzi non si arresta. Di quanto aumentano le medie alla pompa

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,871 euro/litro (1,866 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,867 e 1,887 euro/litro (no logo 1,854). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,754 euro/litro (rispetto a 1,749), con i diversi marchi tra 1,752 e 1,772 euro/litro (no logo 1,738). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,012 euro/litro (2,009 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,950 e 2,091 euro/litro (no logo 1,913). La media del diesel servito è 1,896 euro/litro (contro 1,892), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,840 e 1,977 euro/litro (no logo 1,796). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,734 euro/litro (no logo 0,700). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,317 a 1,395 euro/kg (no logo 1,327).