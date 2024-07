Prezzi di benzina e diesel, secondo rialzo: di quanto aumentano alla pompa

03 luglio 2024 a

Con l'arrivo dell'estate e l'inizio delle ferie, tornano a salire i costi. Secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, ancora in salita i prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo i prezzi consigliati di benzina e diesel. Stessa mossa per IP e Tamoil. In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service a 1,865 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,871, pompe bianche 1,851), diesel self service a 1,746 euro/litro (+1, compagnie 1,753, pompe bianche 1,731).

Scatta l'impennata: prezzi benzina e diesel, ecco di quanto sono aumentati

Benzina servito a 2,006 euro/litro (+2, compagnie 2,049, pompe bianche 1,919), diesel servito a 1,889 euro/litro (+3, compagnie 1,933, pompe bianche 1,800). Gpl servito a 0,707 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,696), metano servito a 1,329 euro/kg (+1, compagnie 1,344, pompe bianche 1,316), Gnl 1,215 euro/kg (+7, compagnie 1,217 euro/kg, pompe bianche 1,213 euro/kg). Quanto ai prezzi sulle autostrade, benzina self service 1,959 euro/litro (servito 2,219), gasolio self service 1,862 euro/litro (servito 2,128), Gpl 0,845 euro/litro, metano 1,447 euro/kg, Gnl 1,274 euro/kg.