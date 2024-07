Fanepage e i giovani di FdI, alla Commissione Segre i video dell'inchiesta

Gianni Di Capua 03 luglio 2024 a

Saranno acquisiti dalla Commissione Segre, che in Senato si occupa di razzismo e antisemitismo, i filmati resi noti da Fanpage con le immagini di militanti ed esponenti di circoli di Gioventù nazionale del partito Fratelli d’Italia che fanno il saluto fascista, inneggiano al Duce e pronunciano frasi antisemite e di odio razziale. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto stabilito dall’ufficio di presidenza della Commissione. È stato concordato che la richiesta sia fatta da tutti i gruppi presenti, come proposto da Fratelli d’Italia. L’ufficio di presidenza, che ha visto in video-collegamento Segre, era stato convocato dopo la lettera inviata proprio alla stessa Segre -che della Commissione è presidente- dall’ex parlamentare Elio Vito, che chiedeva i acquisire i video dell’inchiesta giornalistica per «avviare tutte le iniziative che riterrà necessarie ed opportune per contrastare adeguatamente tali manifestazioni evidentemente incompatibili con la nostra Costituzione e con le nostre istituzioni democratiche».

"Non c'è spazio per razzisti e antisemiti", Meloni scrive ai dirigenti di FdI

Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan ha commentato: «Abbiamo con convinzione sostenuto la richiesta della Commissione presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre di acquisire tutti i filmati girati da Fanpage, perché come ha ribadito la nostra presidente Meloni in Fratelli d’Italia non c’è spazio per posizioni razziste o antisemite. Proprio per questo riteniamo che sia necessario indagare sul fenomeno dell’antisemitismo in tutte le sue forme. La gravità di quanto abbiamo assistito ed ascoltato in questi mesi impone di indagare con la massima trasparenza senza alcuna reticenza e omertà».

Anche il senatore della Lega Massimiliano Romeo ha accolto con favore «l’acquisizione dei filmati dell’inchiesta di Fanpage. La decisione della commissione, sotto la Presidenza della senatrice Segre, è stata sostenuta da tutti i gruppi e anche dalla Lega, perché è giusto fare luce sulla vicenda. Poiché fedeli al principio per cui in tema di odio razziale e antisemitismo è nostro dovere fare chiarezza, riteniamo sia altrettanto giusto estendere l’esame da parte della commissione anche ad altri contenuti: pensiamo ai gravi episodi documentati dalla stampa in occasione di manifestazioni anti-Israele, alle quali hanno preso parte alcuni collettivi studenteschi» ha concluso.