Meteo, rapidi sbalzi di temperature e “freddo”: Sottocorona e luglio che inizia sotto media

29 giugno 2024 a

a

a

Un meteo ballerino a cavallo tra giugno e luglio. A dare un quadro della situazione è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega con la puntata di Omnibus del 29 giugno mostrando la situazione delle temperature sull’Europa e i loro scostamenti rispetto alla media del periodo: “L'andamento delle temperature sarà abbastanza rapido in questi giorni. Sabato e domenica rimangono con una situazione mediamente sopra media, anche al nord, di poco, al sud e in parte al centro. Lunedì c'è una zona che prende l'Europa occidentale con temperature fredde per la stagione quindi leggermente sotto media. Che strada prendono? Vedendo la previsione per martedì si nota che fra lunedì e martedì le temperature vanno sotto media, forse restano le regioni Ioniche ancora leggermente sopra media, ma non più come prima, quindi c'è un calo che può essere di 4-5-6 gradi, cioè non poco è un bel salto. E poi quasi tutta Europa è sotto media, perché c'è una zona abbastanza vasta con temperature sottomedia. Mercoledì la situazione è ancora più fredda, fredda con tutte le virgolette del caso, perché anche al sud siamo sotto media di 4-5 gradi. C’è anche qualche pioggia, quindi l'Italia sicuramente ha questa fase più fredda. E poi la previsione per venerdì in cui si torna sopra media, con questa incertezza che dura un paio di giorni, 48 ore, venerdì torniamo sopra media di poco, quindi tempo che diventa decisamente più più stabile, però insomma di movimenti tutto sommato ce ne sono”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 29 giugno

Fatto un quadro generale e anche a più lungo termine l’esperto meteo si dedica alle previsioni giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, sul nord ovest e le relative zone alpine, ma anche un po' più in basso, vedono fenomeni e un maltempo piuttosto attivo, che potrebbe riguardare anche tutta la giornata, non soltanto il pomeriggio. Poi poco sul resto delle Alpi e situazione stabile come nei giorni precedenti sul resto dell’Italia. Nella giornata di domani, domenica 30 giugno, c’è questo maltempo che tutto sommato se n'è andato, resta qualche fenomeno appena appena più intenso sul Trentino Alto Adige, sul Friuli Venezia Giulia, qualche debole pioggia sulla Liguria. Sennò tempo ancora molto stabile al centro e al sud. Nella giornata di lunedì 1 luglio invece c'è un peggioramento, ancora non è quello che abbiamo visto che cambierà le temperature, però una zona che per giorni e giorni è stata ancora sotto l'effetto dell'altra pressione improvvisamente comincia a entrare leggermente sotto l’effetto di questa instabilità molto presente su tutta Europa. Si vede già la differenza rispetto al cielo sereno, con qualche nuvola al centro sud”. Rapidi cambiamenti in vista per il meteo.