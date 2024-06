Meteo, temporali "tutti i giorni" e poi si soffrirà il caldo. Giuliacci: le date

25 giugno 2024 a

Il mese di giugno è stato altalenante. Prima il caldo tardava ad arrivare, poi improvvisamente si è fatto sentire forte. Come sarà, invece, quello di luglio? È questa la domanda che molti italiani pronti a partire si pongono. A fare chiarezza ci ha pensato Mario Giuliacci. L'esperto, con un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di MeteoGiuliacci , ha diffuso le ultime previsioni. "Copia e incolla per i primi quindici giorni di luglio" è quello che il fisico dell'atmosfera suggerisce di fare. "Ci sarà l'anticiclone delle Azzorre per tutto il periodo, quindi freschi venti atlantici. La prima settimana, dal 2 all'8 luglio, l'anticiclone delle Azzorre si spingerà solo fino alla Francia. Le perturbazioni atlantiche riusciranno a raggiungere l'Italia: rovesci e temporali tutti i giorni al Centro-Nord. Un po' anche al Sud, ma non tanto da intaccare la siccità", ha spiegato poco dopo.

Nella seconda settimana, quella tra il 9 e il 15, "l'anticiclone delle Azzorre si allungherà fino ai Balcani e, da qui, le fresche correnti atlantiche entreranno sull'Italia. Rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, al Nord e sulle regioni adriatiche", ha continuato Giuliacci. Poi il cambio di passo: "Arriverà l'anticiclone nordafricano e rimarrà per due settimane. Un lungo periodo di tempo bello, soleggiato ma caldo". "Ci sarà da soffrire per chi non ama il caldo", ha anticipato l'esperto. L'anticiclone africano "tornerà a farci visita da giovedì a domenica: porterà 30 gradi al Nord, 32 al Centro e più di 35 al Sud. Prima ci sarà una fase piovosa, molto al Nord e poco al Sud", ha però specificato.