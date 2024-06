Natisone, individuato il corpo dell'ultimo disperso della tragedia

23 giugno 2024 a

È stato individuato dai vigili del fuoco, ma non ancora recuperato (le operazioni sono scattate subito), un corpo nel fiume Natisone, presumibilmente quello dell’ultimo ragazzo disperso nella tragedia nella quale sono morte anche due ragazze travolte dalle acque. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo in una forra ormai libera dell’acqua del fiume del Friuli a valle del punto in cui sono state trovate senza vita le altre due vittime, Patrizia Cormos e Bianca Doros. Cristian Molnar, insieme alla fidanzata e a un’amica, erano stati trascinati dall’onda di piena il 31 maggio scorso.

Natisone, l'accusa delle famiglie: "Se soccorsi in tempo ora sarebbero salvi"

Due giorni fa si erano concluse le ricerche in acqua e da allora si era proseguito con quelle lungo le sponde. Il vertice aveva stabilito il mantenimento del presidio a Orsaria, nella sede della Croce Rossa, dove è rimasto per queste tre settimane il fratello di Cristian, Petru, e dove erano ospitate le famiglie di Patrizia e Bianca, fino al ritrovamento, domenica 2 giugno, dei corpi delle due ragazze. Le ricerche erano state prolungate per altri sette giorni, ma ora la scoperta dopo quasi un mese di ricerche, condite anche da diverse polemiche per i soccorsi chiamati dai ragazzi nel momento del pericolo, senza riuscire però a trarli in salvo.