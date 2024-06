Natisone, nuova foto: anche due operai hanno tentato di aiutare i ragazzi

07 giugno 2024 a

A Premariacco, in provincia di Udine, "prosegue da otto giorni la ricerca del ragazzo disperso nel Natisone", travolto insieme a due ragazze dalla piena del fiume. Lo scrivono su X i Vigili del Fuoco, impegnati "nell'ispezione dei fondali" resa possibile dal miglioramento delle condizioni meteo. Intanto, è spuntata una nuova fotografia che testimonia come anche due operai, che si trovavano nella zona della tragedia, siano scesi dal ponte Romano (quello da cui alcuni passanti hanno ripreso la scena e fatto video) per tentare di portare in salvo i ragazzi.

Lo scatto, pubblicato da Il Messaggero e da Il Gazzettino, immortala i soccorritori nel bosco accanto al fiume. Stando a quanto si apprende, i due operai, dopo aver raggiunto l'area, sono riusciti a parlare con i tre giovani e hanno cercato di tranquillizzarli ricordando loro l'imminente arrivo dei soccorsi. In un primo momento, Cristian (di cui si è persa ogni traccia) ha provato a raggiungerli invano. La corrente del corso d'acqua era troppo forte ed è tornato dalle altre due ragazze.

Una volta che sarà recuperato anche Cristian, il terzo ragazzo ancora disperso nel Natisone dove è stato travolto dalle acque del fiume insieme a Patrizia Cormos e Bianca Doros, il comune di Premariacco deciderà come ricordare quell’abbraccio, rimasto impresso dalla foto dei presenti, in cui i tre giovani si sono stretti per l’ultima volta. "È un pensiero, i cittadini me lo hanno chiesto e una volta che Cristian sarà stato ritrovato e sarà passato un pò di tempo, insieme ai cittadini ricorderemo come ricordare quell’abbraccio", ha spiegato all’Adnkronos il sindaco di Premariacco Michele De Sabata.