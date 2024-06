Meteo, il caldo non fa sconti neanche a luglio: "Bollente". Le anticipazioni di Giuliacci

22 giugno 2024 a

a

a

Il caldo record non molla la presa sull'Italia. Da qualche giorno le colonnine dei termometri hanno iniziato a registrare alte temperature. Ma anche a luglio dovremo armarci di pazienza e convivere con ore soleggiate e poco fresco? A rispondere a questo interrogativo di interesse comune è il colonnello Mario Giuliacci. Stando a quanto si apprende dalle ultime elaborazioni dei computer, il prossimo mese sarà "decisamente caldo" o, in alcuni casi, "bollente". C'è, però, un dato positivo: non batterà infatti i record del 2015 e del 2022, in cui i mesi di luglio sono stati registrati come i "più roventi degli ultimi decenni".

Il giorno più caldo: le città da "bollino rosso"

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Il meteorologo, con un articolo pubblicato su meteogiuliacci.it , ha anticipato che "sono attese temperature elevate, con costanza al di sopra della norma, al Sud e al Centro: zone del Paese dove le parentesi caratterizzate da temperature più miti, senza il caldo soffocante, saranno probabilmente poche e di breve durata". Che vuol dire? Significa che, soprattutto al Sud e nelle Isole, "ci sarà spazio per picchi fino a 40 gradi e oltre", ha spiegato. Al Nord, invece, il caldo sarà "più sopportabile".

Ondate di caldo piombano sugli italiani: tutti i rischi e i consigli degli esperti

Se al Centro-Sud il mese di luglio sarà caratterizzato da stabilità e sole, al Nord "i periodi di tempo bello verranno spezzati, con una certa regolarità, da fasi più instabili e temporalesche", ha continuato Mario Giuliacci. Non si esclude la possibilità che, sempre nelle regioni settentrionali, si registrino "violenti nubifragi e forti grandinate".