Meteo, dove colpisce il maltempo molto forte. Ma per Sottocorona “c'è una maledizione”

23 giugno 2024 a

a

a

Che tempo farà nei prossimi giorni? A cercare di fare un punto della situazione sul meteo di fine giugno è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che nell’appuntamento domenicale si concentra prima di tutto sulla carta meteorologica inglese: “Sull’Italia il valore della pressione è basso, ma non bassissimo, e ci sono delle linee nere, che non sono perturbazioni vere e proprie come quella sull’Atlantico, sull’Inghilterra, sul Mare del Nord, lì è veramente maltempo, ma si chiamano linee di instabilità. Vale a dire c'è una presenza di aria instabile, l'aria instabile si può attivare e creare fenomeni anche localmente intensi ed è quello che ci aspettiamo in effetti. Abbiamo un’allerta sull’Italia centro settentrionale e sulle zone alpine”.

La perturbazione stravolge il meteo dell'Italia: crollo delle temperature, arrivano i temporali

Ecco quindi le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, domenica 23 giugno, dice che c’è un maltempo forte sulla parte centrale e occidentale del nord, qualche pioggia scende anche in Toscana, molto meno sul resto del centro, solo qualche nuvola al sud. E questo maltempo insiste, nel senso che nella giornata di domani, lunedì 24 giugno, scende verso l'Emilia Romagna, la Toscana, mentre si attenuano molto i fenomeni su gran parte del nord, anche se sul basso Piemonte e sulla Liguria ancora ci sono. C’è una zona fra Emilia Romagna, Toscana, un poco anche le Marche e anche l’Abruzzo, che è una zona molto estesa di fenomeni molto intensi, quindi maltempo molto marcato, direi da allerta che sicuramente ci sarà per la Protezione Civile. E poi ancora fra Sardegna e Corsica, al sud a maledizione delle non piogge continua a essere a essere presente. Poi nella giornata di martedì 25 giugno c’è un segno di qualcosa che sta cambiando, anche se le carte non danno molte speranze, però se qualche pioggia arriva al sud siamo contenti. Ancora però molto instabile al centro e al nord, soprattutto sulla parte orientale. Quindi anche l’abbassamento delle temperature a inizio settimana è confermato, per via di una fase di maltempo o di tempo instabile. Non è detto che piova sempre, per tutta la giornata, però sicuramente è così”.

"Bollente": il caldo non fa sconti neanche a luglio. Le anticipazioni di Giuliacci

Sottocorona conclude il focus meteo con un occhio alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Scomparse finalmente le temperature elevatissime, anche al sud, si va certo oltre i 32-33, anche a 34 gradi, ma lì ci si dovrebbe fermare. Decisamente più basse, viste le condizioni di maltempo, al nord e soprattutto il nord ovest, la Toscana, dove si potrebbero anche non raggiungere i 20 gradi. Ovviamente con la pioggia abbondante per tutta la giornata non è che le temperature riescono a salire molto, c’è una zona diciamo più fredda, più fresca. Per domani la tendenza è ad un aumento al nord, specie nelle zone dove il maltempo si attenua, in diminuzione ancora sulle zone del centro dove i fenomeni ci sono, qualche diminuzione ulteriore anche al sud. Anche in Sicilia in qualche zona un paio di gradi di meno ci potrebbero essere. Ma non è detto che porti pioggia”.