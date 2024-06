Meteo, doccia fredda nel weekend. Sottocorona: "Maltempo forte"

22 giugno 2024 a

Nuvole all'orizzonte per l'Italia. Paolo Sottocorona presenta, sabato 22 giugno, le previsioni del tempo per il fine settimana nel corso del Tg La7. La situazione meteo riporta al momento una instabilità non molto forte che riguarda le zone alpine e prealpine e fenomeni locali soprattutto nel nord-ovest. Domenica 23 giugno il "maltempo al nord si intensifica, soprattutto sulla parte centro occidentale", spiega l'esperto. Domenica in queste regioni avremo "zone estese di maltempo forte e precipitazioni molto abbondanti", afferma Sottocorona. Precipitazioni più deboli sulle zone di nord-est, in Toscana in parte e sull'Appennino centrale.

Passato il weekend, cosa ci aspetta la prossima settimana? Lunedì 24 giugno insiste il maltempo al nord che investe Piemonte meridionale, Liguria, Emilia-Romagna e la Toscana e "in maniera isolata anche le regioni centrali". E al Sud? Qualche pioggia è attesa, afferma il meteorologo di La7, ma senza condizioni critiche.