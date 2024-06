Meteo, il giorno più caldo: le città da "bollino rosso"

22 giugno 2024 a

Il caldo sferza ancora l'Italia ma le ultime previsioni parlando di un ritorno del maltempo e di un abbassamento delle temperature. Oggi sabato 22 giugno è un giorno da bollino rosso a Bari e Campobasso. Si tratta del livello di allerta 3, il più alto, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Domenica 23 giugno sarà invece bollino giallo ad Ancona, Catania, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Gli esperti per la prossima settimana prevedono un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord. Ieri c'è stato un "assaggio" a Milano: Una breve ma violenta ondata di maltempo si è abbattuta intorno alle 19.40. Un centinaio le chiamate di soccorso giunte al centralino quasi tutte riguardanti alberi pericolanti. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Il maltempo ha interessato prima la zona nord ovest del capoluogo lombardo per poi spostarsi ad est di Milano.