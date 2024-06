Capri senza acqua, scatta l'allarme: "Vietato a chiunque entrare". Che succede

22 giugno 2024 a

Scatta l'allarme a Capri. Per problemi di erogazione idrica a causa di un guasto, sull'isola posizionata nel golfo di Napoli manca l'acqua. In queste ore sono in corso gli interventi della società che si occupa della gestione per cercare di risolvere le criticità. Intanto, il sindaco Paolo Falco ha emesso una ordinanza che blocca gli arrivi, fatta eccezione per i residenti, fino al cessare dell’emergenza. «È vietato a chiunque entrare nel territorio del Comune di Capri, fatta eccezione per i cittadini residenti sull’isola». È quanto dispone un’ordinanza del primo cittadino, in vigore dalle ore 7 di questa mattina, a seguito di un «importante danno» che riguarda una condotta idrica a Castellammare di Stabia che trasporta acqua sull’isola di Capri.

Deroghe sono previste per «veicoli dedicati all’approvvigionamento delle merci» e per «personale» dei «servizi essenziali». «In tale situazione - si legge nell’ordinanza sindacale - l’isola risulta priva di qualsiasi risorsa idrica in grado di soddisfare il fabbisogno della popolazione residente e turistica» e «tale emergenza risulterebbe ulteriormente aggravata dall’afflusso delle migliaia di turisti che quotidianamente raggiungono l’isola di Capri, in quanto nelle circostanze attuali - si legge ancora nel documento - non può essere garantita l’apertura di bagni pubblici, esercizi pubblici, strutture ricettive, nonché il corretto funzionamento di servizi pubblici essenziali».