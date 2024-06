Maturità, al via la seconda prova scritta: esce Platone al Classico

Valentina Conti 20 giugno 2024 a

Al via alle 8.30 la seconda prova scritta di maturità. Esce Platone al Liceo classico per la versione di greco. Indubbiamente uno dei filosofi di peso della storia del pensiero occidentale. Testo tratto dall'opera di "Minosse o della legge". Questa la scelta del Ministero dell'Istruzione e del Merito per una delle più temute prove scritte del secondo giorno di Maturità 2024. Per lo Scientifico, due problemi di Matematica sulle funzioni.