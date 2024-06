Maturità 2024, il giorno della prima prova. Pirandello, Ungaretti, Levi-Montalcini e la bomba atomica tra le tracce

Valentina Conti 19 giugno 2024 a

Giuseppe Ungaretti con la poesia “Pellegrinaggio” tratta da “Vita di un uomo” e pure Luigi Pirandello con l’analisi del brano “Quaderni di Serafino Gubbio Imperatore” tra le tracce proposte all’Esame di Stato. Comincia confermando in parte i pronostici la Maturità 2024. C’è poi Rita Levi-Montalcini con un testo tratto da “Elogio dell’imperfezione”. Per la traccia di ambito storico-politico è stato scelto un brano di Giuseppe Galasso, storico, esponente di punta del Meridionalismo contemporaneo, tratto da “Storia d’Europa”, che invita ad una riflessione sulla bomba atomica. E ancora, Nicoletta Polla-Mattiot con un testo tratto da “Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione” è un'altra traccia tra i testi argomentativi. E Maurizio Caminito e il testo tratto da “Profili, selfie e blog, la forma del diario nell'epoca di internet”. Alle 8.30 l’apertura del plico telematico negli istituti. Per gli oltre 500mila studenti, sei ore a disposizione per svolgere la prima prova. Il maggior numero dei candidati – 266.057 - arriva dai licei. Ai ragazzi è arrivato anche l’in bocca al lupo del premier Giorgia Meloni: “Cari maturandi, è solo l’inizio di una grande avventura. Date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate”, il messaggio del capo del governo sui social.

Foto Conterbo Press