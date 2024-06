Irene Pivetti rinviata a giudizio: accuse di frode e riciclaggio per le mascherine Covid

14 giugno 2024 a

L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è stata rinviata a giudizio dal Gup del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), accogliendo la richiesta del pm Ciro Caramore. Insieme a lei, sono coinvolti anche la figlia, il genero, l'imprenditore Luciano Mega e altre persone, tutti accusati a vario titolo di frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. L'accusa si concentra su una compravendita di mascherine dalla Cina durante l'emergenza Covid, con un valore complessivo dei dispositivi sanitari pari a 35 milioni di euro.

Secondo le indagini, sarebbero state consegnate mascherine solo per un valore di 10 milioni, di qualità scadente, praticamente inutilizzabili e con un falso marchio CE. Tredici parti civili si sono costituite in giudizio, tra cui lo Stato, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e diverse strutture medico-ospedaliere che hanno ricevuto le mascherine difettose. Le difese avevano richiesto il non luogo a procedere, ma il processo è stato confermato e il dibattimento si aprirà il 21 novembre.

È probabile che le difese solleveranno nuovamente un'eccezione di incompetenza territoriale, cercando di spostare il processo a Milano o Roma, richiesta già più volte rigettata dal Tribunale di Busto Arsizio. In un caso parallelo, il pm di Milano Giovanni Tarzia ha recentemente richiesto una condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, nell'ambito di un processo per evasione fiscale e autoriciclaggio. Le accuse riguardano una serie di operazioni commerciali del 2016, tra cui la compravendita di tre Ferrari Granturismo per un valore di circa 10 milioni di euro, operazioni che, secondo l'accusa, sarebbero state utilizzate per riciclare proventi illeciti. La Procura ha inoltre chiesto altre tre condanne, tra cui una di tre anni per il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo, Leonardo Isolani.