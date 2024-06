Atterraggio d'emergenza per l'aereo di Guido Crosetto, paura per il ministro

14 giugno 2024 a

a

a

Momenti di apprensione per il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’aereo sul quale l’esponente di governo stava viaggiando, di ritorno da Bruxelles, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Ciampino. A determinare la procedura sarebbe stata la presenza di fumo in cabina. L’atterraggio è avvenuto in sicurezza. Crosetto rientrava da Bruxelles dove ieri ha preso parte al vertice DefMin della Nato.

A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Difesa Guido Crosetto viaggiava con il suo staff a bordo di un Falcon 900, quando il fumo che ha riempito improvvisamente la cabina lo ha costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Ciampino. Il velivolo è un modello di prima generazione, che, a quanto risulta all’Adnkronos, avrebbe dovuto già essere dismesso da tempo e che invece sarà operativo ancora fino al prossimo anno.