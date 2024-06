Tortelloni e snack ritirati dai supermercati: "Rischio alimentare", il motivo

06 giugno 2024 a

La sicurezza alimentare è tra le priorità degli italiani che cercano di mettere in tavola cibi sani e sicuri. Il ministero della Salute mercoledì 5 giugno ha segnalato il ritiro dai negozi di due prodotti, provvedimento scattato per entrambi gli alimenti tra il 22 e il 24 di maggio. Oggetto della comunicazione solo i "tortelloni ricotta e spinaci" di Reggiana Gourmet Srl, in particolare le confezioni caratterizzate dal otto di produzione: 24123 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata all'1 luglio 2027. Si tratta di vaschette da 250 grammi. e il motivo del richiamo è l'"indicazione di una data di scadenza superiore a quella reale, per un errore di stampa: la data di scadenza corretta del prodotto è 01/07/2024, anziché 01/07/2027". Pertanto il ministero "a scopo precauzionale, al fine di scongiurare il consumo del prodotto oltre la durabilità dello stesso", invita i consumatori "eventualmente in possesso del prodotto sopra indicato a riportarlo al punto vendita dove è stata acquistato".

Il secondo prodotto di cui è stato segnalato il richiamo sono gli snack a base di mais al gusto BBQ ‘Clover Chips’ a marchio Leslie’s. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di glutine non dichiarato in etichetta nel prodotto. Le confezioni interessate sono vendute in formato da 85 grammi e 145 grammi. Gli snack richiamati sono prodotti in uno stabilimento nelle Filippine. Il motivo del richiamo è relativo alla "presenza di glutine non dichiarato" e pertanto si chiede in via cautelativa alle persone celiache o intolleranti al glutine di non consumare le chips in questione e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.