Meteo, impennata delle temperature. Giuliacci: "Quando il caldo massimo"

06 giugno 2024 a

a

a

Quanto bisogna attendere, ancora, per il ritorno del grande caldo? "Ancora tempo un po' temporalesco al Nord, caldo africano moderato al Centro-Sud, mentre sulla Sicilia, sulle regioni ioniche e sul Salento il caldo potrebbe essere forte", ha detto Mario Giuliacci nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci . L'esperto ha individuato due fasi. La prima, quella del 6 e del 7 giugno, in cui ci sarà "bel tempo ovunque". "A parte isolati temporali pomeridiani su Alpi e Triveneto perché lambite da qualche perturbazione atlantica", ha chiarito il meteorologo.

MeteoGiuliacci, svolta "tropicale": dove colpirà duro l'anticiclone

La seconda, quella che va dall'8 al 13 giugno, si contraddistinguerà per un'Italia spaccata in due: "Bello al Centro-Sud tranne la Toscana. Rovesci e temporali su quasi tutto il Nord, tranne Emilia-Romagna. Qualche temporale anche sulla Toscana. Caldo, invece, al Centro-Sud per la presenza dell'anticiclone africano", ha spiegato Giuliacci. Per quanto riguarda il caldo massimo, esso "verrà raggiunto tra l'8 e il 10 giugno". "Massime intorno ai 28 gradi al Nord, fino a 30-33 gradi al Centro, tra 33 e 35 gradi al Sud con punte di 37, 38, 39 gradi su Puglia, Calabria ionica e Sicilia", ha aggiunto l'esperto.