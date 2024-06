Dramma del Natisone, il video choc dei ragazzi travolti dal fiume

05 giugno 2024 a

Le immagini sono tremende in pochi minuti le acque in piena del Natisone inghiottono i tre ragazzi vittime della tragedia. Dopo aver lanciato l'allarme e mentre l'acqua sale di livello e i tre amici si abbracciano, tenendosi stretti in un disperato tentativo di salvarsi. La forza del fiume, però, ha la meglio e i tre corpi vengono trascinati via dalla corrente. I corpi di Patrizia Cormos (20 anni) e Bianca Doros (23 anni) sono stati ritrovati mentre sono ancora in corso le ricerche per Cristian Casian Molnar (25 anni).

Il Natisone è un fiume di 55 chilometri che nasce in Italia e attraversa anche la Slovenia, tornando poi in Friuli attraverso le valli del Natisone, la cosiddetta Slavia friulana, dove la lingua più parlata è quella della minoranza slovena.