Meteo, Sottocorona avvisa: "Ritorna una certa instabilità". Ecco dove

05 giugno 2024 a

a

a

"Qualche pioggia al Sud c'è stata, restano un po' di nuvole": così Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha iniziato a diffondere le ultime previsioni meteo. Poche nuvole, invece, al Nord, nonostante "una striscia che si sta avvicinando". Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, dalla giornata di oggi? Con la carta alla mano, l'esperto ha anticipato: "Qualche pioggia al Sud anche oggi si pensa che ci possa essere. Molto isolata". Ma non solo: "Ci sono zone di sereno e, al Nord, qualche annuvolamento ma niente di intenso". Segnale buono, dunque, soprattutto se si considera l'instabilità che i giorni scorsi dominava il quadro.

"Arrivano estate e alta pressione". Giuliacci: ora c'è la data

"Situazione quasi identica, se non per la scomparsa di quelle deboli piogge al Sud", ha specificato poco dopo. "Il cielo sereno, poco nuvoloso, prende il Sud, il Centro e gran parte del Nord", ha continuato Sottocorona. "Le zone alpine e prealpine, ma qui si rientra nella normalità, saranno colpite da qualche precipitazione ma in prevalenza debole", ha spiegato. Nella giornata di venerdì, poi, "ritorna una certa instabilità al Nord", ha aggiunto. Centro e Sud, però, sempre con assenza di fenomeni significativi.